Sommet européen: la Belgique doit avoir droit à une part des 10 millions de doses anticipées, selon Alexander De Croo

Près de 50 millions (47,8) millions de doses du vaccin BioNTech/Pfizer ont déjà été livrées aux États membres, dont plus d’un million en Belgique.

La Belgique a aussi adopté une attitude tiède dans les discussions entre chefs d’État et de gouvernement sur le mécanisme de licences d’exportation de vaccins vers les pays hors-UE, que la Commission a proposé de durcir, avec le Royaume-Uni et AstraZeneca en ligne de mire.

«Nous sommes l’un des principaux producteurs de vaccins au monde, nous voulons donc nous assurer que les chaînes de valeur mondiales soient préservées autant que possible», a souligné M. De Croo. Ce concept des chaînes de valeurs apparaît d’ailleurs dans les conclusions du Sommet.

Vers un accord UE-Royaume-Uni ?

Si la Belgique est d’accord de fournir à la Commission un outil de pression sur les producteurs pour faire respecter les accords, «la discussion avec le Royaume-Uni doit pouvoir être résolue par un bon accord», selon le Premier ministre belge.

A ce sujet, l’UE et Londres pourraient parvenir à un accord dès samedi sur l’approvisionnement en vaccins, a estimé le Premier ministre néerlandais Mark Rutte lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet.

Il ne faudrait, aux yeux d’Alexander De Croo, utiliser l’interdiction d’exportation de vaccins que «de manière ciblée envers les producteurs qui ne respectent pas les accords convenus, et en dernier ressort. Des interdictions d’exportations non ciblées ne feraient que des perdants, à commencer par les populations», a-t-il insisté.

Selon des données relayées par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, l’UE a, depuis début décembre dernier, exporté 77 millions de doses de vaccin vers 33 pays à travers le monde. Une grande part de ces exportations est partie vers le Royaume-Uni, puisque près de 11 millions de doses ont voyagé dans ce sens depuis l’entrée en vigueur du mécanisme de licence fin janvier.

Selon une source européenne, l’UE aurait même, depuis début décembre, exporté quelque 21 millions de doses vers le Royaume-Uni, sans rien voir en retour.

L’UE devrait quant à elle avoir reçu, en fin de cette semaine, quelque 88 millions de doses de ses différents fournisseurs. Elle s’attend à recevoir quelque 360 millions de doses au deuxième trimestre.

Présence de Joe Biden

En fin de sommet, le président des États-Unis Joe Biden a pris part à la visioconférence des Vingt-sept, pour réaffirmer sa volonté de revitaliser le lien transatlantique. Il a abordé la nécessaire coopération dans les luttes contre la pandémie, le changement climatique, la nécessité d’une croissance «propre et durable», une relance fondée sur la création d’emploi et l’innovation, ainsi que l’unité des démocraties dans la défense des droits de l’homme et de la dignité humaine.