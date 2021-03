Macron estime avoir «eu raison de ne pas reconfiner», mais annonce l’arrivée de nouvelles mesures

Revenant sur les raisons qui ont guidé sa décision, M. Macron a reconnu qu’il y avait «un risque» car «le virus tournait». «Mais nous considérions qu’avec les mesures de couvre-feu prises, les mesures de freinage, nous pouvions faire face sans qu’il y ait de flambée et c’est ce qu’il s’est passé», a-t-il souligné, en ajoutant avoir pris «en compte plusieurs facteurs», dont «la santé mentale», «la tension et les difficultés pour nos jeunes» ou encore «notre priorité éducative».

«C’est à chaque fois une balance que nous tenons», a-t-il fait valoir.

Mais le chef de l’Etat a observé qu’il y avait eu ensuite «une inflexion» au début du mois de mars avec une «accélération» de l’épidémie attribuée à la propagation accrue du variant anglais. Cela a donc conduit le gouvernement à ordonner des mesures de confinement dans une vingtaine de départements désormais, dont la totalité de l’Ile-de-France et des Hauts-de-France.

Nouvelles mesures

«Il n’y a à mes yeux aucun tabou, il faut avoir à chaque fois la réponse la plus adaptée», a expliqué M. Macron qui a dit «prendre toutes les mesures utiles en temps et en heure».

C’est pourquoi le chef de l’Etat français a estimé que des mesures supplémentaires seront nécessaires : «Dans les prochains jours et semaine, nous aurons des nouvelles mesures à prendre, tous ensemble» contre l’épidémie de Covid-19, a-t-il annoncé jeudi Emmanuel Macron, lors du point de presse à l’issue du premier jour du Conseil européen.

Vaccination et relance

A l’issue de ce Conseil européen qui se réunissait principalement pour aborder la redistribution des vaccins, Emmanuel Macron a exprimé son souhait d’offrir « à toutes les Françaises et à tous les Français adultes qui le souhaitent la possibilité d'être vaccinés d'ici à la fin de l'été ».

Par ailleurs, le président français a estimé que l’Europe devra «améliorer» et «compléter» sa réponse économique et budgétaire à la crise du Covid-19 afin que la relance soit «plus vigoureuse» et ne diverge pas trop de celle des Etats-Unis.

«C’est un des enseignements de la crise pour l’Europe comme pour la France: il nous faut simplifier drastiquement nos réponses. Nous sommes trop lents, nous sommes trop complexes, nous sommes trop engoncés dans nos propres bureaucraties», a ajouté le chef d’Etat français.