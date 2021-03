Météo: une journée entre éclaircies et nuages

Les Belges profiteront d’abord de larges éclaircies, vendredi, avant un temps plus nuageux l’après-midi. Les maximas atteindront 10 à 15 degrés. La météo sera instable et fraîche samedi.

Vendredi, à l’avant d’une zone de pluie sur les Iles Britanniques, la journée s’ouvrira sur de larges éclaircies. L’après-midi, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante et la zone de pluie arrivera par l’ouest du pays en fin de journée. Les températures atteindront 10 à 12 degrés en Ardenne et 13 à 15 degrés dans les autres régions. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré à assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h.

Durant la nuit de vendredi à samedi, la zone de pluie traversera le pays d’ouest en est. Sur les hauteurs ardennaises, quelques flocons pourront déjà se mêler à la pluie. A l’arrière, de l’air maritime polaire plus instable et plus froid envahira la Belgique par le littoral. Les températures descendront entre 0 degré sur les Hautes-Fagnes et 5 degrés le long du littoral. Le vent de sud-sud- ouest basculera entre l’ouest et le sud-ouest en restant modéré à assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h plus localement.