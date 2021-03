Coronavirus: les échafaudages du Palais de justice sortent du plan de relance

Soixante millions, soit un pour cent de la manne européenne, et pourtant c’est sans doute l’une des fiches du plan pour la reprise et la résilience qui a fait le plus jaser : la rénovation du Palais de Justice de Bruxelles (du moins une – toute petite – partie du chantier).

Le montant inscrit n’était pas « seulement » destiné à enlever les échafaudages du paysage bruxellois. « Il doit surtout permettre de terminer la rénovation de la façade magistrale et du socle de la coupole », insistait Mathieu Michel, secrétaire d’Etat (MR) en charge de la Régie des Bâtiments.

L’idée faisait débat. Et voilà que les travaux du Palais de justice sortent du plan de relance, annonce L’Echo ce vendredi. « Lors d’un conseil des ministres restreint (kern) assez agité au lendemain des sorties matamoresques du président du MR, les principaux ministres fédéraux sont parvenus à un accord sur la liste des projets à retirer du plan afin de ramener la part fédérale au 1,25 milliard initialement prévus. »