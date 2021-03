Mise en garde des autorités contre des offres d'épargne trop alléchantes

Sont notamment impliquées les sociétés derrière les sites web suivants :Alpha Connect Capital France ? www.accfrance.com , Dutch Options amp; Futures institute BV ? https://www.dofin-bv.com , Global Multi Trade ? www.globalmtcorp.com , ITM IMMO LOG, International Financial Advisers ? www.robingregory-ifa.com et https://occxpng.1e-gtwsjdnqj7msc-1-3dbtwdnfgq.com , Omicron SCPI ? www.omicron-scpi.com , Oranje Vest BV ? www.oranje-bv.com , PMB Invest ? www.PMB-invest.com ou encore Themis Patrimoine.

Afin de convaincre davantage leurs cibles, ces sociétés usurpent l?identité d?entreprises d?investissement agréées, respectivement Alpha Connect Capital GmbH, Dutch Options and Futures Institute BV, International Financial Advisers SARL, Omicron Investment Management GmbH, Oranjeveste BV et PMB Capital LTD.