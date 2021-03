Dopage : le sulfureux Dr Fuentes rompra le silence dimanche pour «raconter ce que les gens ne savent pas»

L’Affaire Puerto avait fait grand bruit en 2006 mettant à jour un vaste réseau de dopage sanguin, à l’EPO et à la testostérone mis sur pied par Eufemiano Fuentes, touchant le monde cycliste et qui aura coûté, notamment, deux ans de suspension à l’Espagnol Alejandro Valverde. D’autres cyclistes, comme l’Italien Ivan Basso ou l’Allemand Jan Ullrich étaient concernés. D’autres sports sont dans le collimateur. Notamment le football ou l’athlétisme, confirmera Fuentes.

Le sulfureux médecin espagnol, 66 ans, rompt le silence pour la première fois, interviewé par le journaliste Jordi Evole qui annonce un entretien où «Fuentes viendra ’raconter ce que les gens ne savent pas’, c’est une histoire de sport, de dopage, et, dit-il, de vengeance».

Dans des extraits que la Sexta a publié pour annoncer son émission, Eufemiano Fuentes parle du monde du dopage, des Jeux Olympiques de Barcelone de 1992 et des sportifs et équipes impliqués dans ce scandale. Fuentes parle de médaillés olympiques impliqués et avoue savoir des choses très préjudiciables pour le sport espagnol aux JO de 1992.