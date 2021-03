Bernard Piron devient le nouveau président de la CCW

Bernard Piron (entreprise Thomas & Piron à Paliseul), ingénieur civil de 61 ans, a succédé, pour un mandat de trois ans (2021-2024), à Luc Mohymont (entreprise Emac Belgium à Charleroi), président sortant.

Bernard Piron axera son mandat sur trois axes majeurs: le "développement de l?emploi et du capital humain, le relèvement des investissements publics en bâtiments et en infrastructures et la préservation de l?accessibilité financière des logements et autres ouvrages via une progressivité raisonnable des nouvelles contraintes environnementales et administratives".