Youri Tielemans avant le match des Diables rouges contre la République tchèque: «Ce ne sera pas plus facile que face au pays de Galles»

Sur sa forme actuelle : « Pour le moment, je sais que je joue bien. Cette saison, j’essaye d’être plus constant dans mes prestations individuelles. Cela semble réussir, car beaucoup plus de personnes en parlent. Mais je continue à faire mon job et à rester moi-même. »

Sur son duo avec Leander Dendoncker : « Je remarque qu’il y a encore un déclic. Nous avons déjà joué beaucoup de matches. Mais nous discutons aussi beaucoup ensemble. Cela nous permet de créer des automatismes et il est plus facile de jouer à côté de quelqu’un que l’on connaît. Leander est aussi un de mes grands amis en dehors du football. C’est positif, nous connaissons chacun les qualités de l’autre. »

Sur le rythme effréné des matches : « Un joueur a toujours besoin de se reposer, mais je le fais entre les matches. Je connais mon corps et j’essaie d’en prendre soin autant que possible. Bien sûr, il faut aussi un brin de chance, car une mauvaise intervention peut vite arriver. Je n’ai certainement pas peur d’arriver fatigué à l’Euro. Je pense que la fatigue disparaîtra si l’on remporte le tournoi. Pour le moment, je me sens très bien physiquement et mentalement. »

Sur la rencontre face à la République tchèque : « Ce départ tardif n’implique aucune différence pour moi, même si nous ne voyons le terrain que demain. Je suis déjà habitué à ça en Premier League. Je connais déjà le stade, j’y ai déjà joué avec Leicester. Je suis prêt à jouer, je me sens bien physiquement et mentalement. Mais c’est à l’entraîneur national de décider quels joueurs seront alignés. Je connais certains joueurs tchèques. Il y en a en Premier League et j’ai aussi eu l’occasion de jouer contre le Slavia Prague. Ce ne sera certainement pas plus facile que le match contre le pays de Galles. Soucek ? C’est un bon joueur dont il faudra se méfier, il est très performant dans le rectangle. »

Sur Kevin De Bruyne : « Peu importe avec qui je joue dans l’entrejeu, cela ne change rien pour moi. Mais c’est vrai que c’est toujours un plaisir de jouer avec Kevin. Il a d’énormes qualités et est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Est-ce que je lui demande des conseils ? Ce n’est pas vraiment mon style. J’essaye d’apprendre à l’entraînement en regardant ses mouvements et en l’écoutant. J’essaye d’absorber un maximum d’informations à l’entraînement, c’est un travail général. Mercredi, il a joué un cran plus haut et a plus de liberté. Mais nous aussi. Avec Leander, on a essayé de créer la surprise en amenant parfois la supériorité numérique sur certaines phases. C’est le fruit du travail tactique à l’entraînement. »