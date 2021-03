Engie rénove des centrales hydroélectriques belges

"Datant de 1930, ces installations ont été des pionnières en matière de production d?énergie renouvelable et locale en Belgique. Ces travaux leur permettront de contribuer pour les décennies à venir à un avenir neutre en carbone", souligne Engie.

Engie produit de l?énergie renouvelable à partir diverses sources, dont l?énergie hydraulique. Le groupe opère 22 MW d?installations hydroélectriques répartis sur 8 sites et possède par ailleurs une forte expérience dans les infrastructures hydroélectriques avec la centrale de pompage-turbinage de Coo (1.080 MW) en exploitation depuis 1972.

"Le montant des travaux de rénovation des centrales de Bévercé, de Heid de Goreux et du barrage de Robertville s?élève à 15 millions d?euros au total. Ceux-ci permettront à ces infrastructures de continuer à produire chaque année une énergie renouvelable et locale. Leur production de 48 GWh par an équivaut à la consommation annuelle d?un peu plus de 16.500 ménages. Elle permet d?éviter l?émission de 19.200 tonnes de CO2 par an, soit l?équivalent des émissions annuelles de 9.600 voitures diesel personnelles", précise encore Engie.