Euro de hockey : les Red Lions entameront la défense de leur titre contre l’Espagne

L’un des plus grands défis auquel sera confronté le hockey ces prochaines années sera, sans aucun doute, de poursuivre sa croissance soutenue en disposant d’un nombre suffisant d’arbitres. Mais pour cela, il faudra continuer à inverser la pyramide des âges, professionnaliser encore un peu plus l’encadrement et faire émerger de nouvelles vocations surtout du côté féminin.