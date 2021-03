Voici la liste complète des magasins qui pourront ouvrir sans rendez-vous ce samedi

Magasins sans rendez-vous

Selon l’arrêté ministériel publié ce vendredi, les commerces suivant ne nécessitent pas de prise de rendez-vous : les magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit, les magasins de produits d’hygiène et de soins, les magasins spécialisés d’articles pour bébés, les magasins d’alimentation pour animaux, les pharmacies, les marchands de journaux et les librairies, les stations-service et fournisseurs de carburants et combustibles, les magasins de télécommunications, à l’exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires, les magasins de dispositifs médicaux, les magasins de bricolage, les jardineries et pépinières, les magasins de fleurs et de plantes, les magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers, les commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d’habillement, les commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mercerie et finalement, les magasins de papeterie.