Trains vers la Côte: les précisions de l’arrêté ministériel

On attendait des précisions sur la réglementation au sujet des voyages en train, elles sont arrivées par un arrêté ministériel publié ce vendredi.

Il est noté que la SNCB doit prendre les mesures nécessaires afin d’éviter les rassemblements et garantir le respect des mesures de prévention, que ce soit dans la gare, sur le quain un point d’arrêt, ou le train. Et ce, en collaboration avec l’autorité locale concernée et la police.

Capacité limitée

On peut également lire que, du 3 au 18 avril 2021 inclus et les 24 et 25 avril 2021, « la capacité doit en tout cas être limitée dans les trains avec une destination touristique telle que déterminée par le ministre de la Mobilité, en concertation avec la Société Nationale des Chemins de fer belges et le Centre de crise national, afin que les mesures de prévention soient respectées, en principe en occupant uniquement les places à côté de la fenêtre, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis qui peuvent prendre place à côté des adultes qui les accompagnent. La SNCB veille à ce que cette limitation soit respectée. ».