Tour de Catalogne: Lennard Kämna remporte la 5e étape, Adam Yates toujours leader

Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) et Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) s’échappaient après 45 km de course, après l’ascension du Coll de Comiols. Ils étaient rejoints par Thymen Arensman (DSM) et Ide Schelling (Bora-hansgrohe. Derrière, le peloton se divisait en deux, avec un premier groupe fort d’une quarantaine d’unités et le peloton des favoris.

A 82 km de l’arrivée, Bob Jungels (AG2R-Citroën), David De La Cruz (UAE-Team Emirates), James Knox (Deceuninck-Quick Step), Attila Valter (Groupama - FDJ), Marc Soler (Movistar) et Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation) s’ajoutaient aux fugitifs. A 53 bornes de l’arrivée, Rémi Cavagna tentait sa chance en solitaire.