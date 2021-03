Génocide au Rwanda: des «responsabilités accablantes» de la France, pointe un rapport

L’ancien président socialiste français François Mitterrand a joué un rôle central dans la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1994, selon les conclusions d’un rapport publié vendredi, qui pointe également « les pratiques irrégulières » de son cercle proche. « La France s’est longuement investie au côté d’un régime qui encourageait des massacres racistes. Elle est demeurée aveugle face à la préparation » du génocide des Tutsis en 1994, et « cet alignement sur le pouvoir rwandais procède d’une volonté du chef de l’Etat et de la présidence de la République », selon les conclusions d’un rapport d’historiens remis à Emmanuel Macron et consultées par l’AFP.

La France « est demeurée aveugle face à la préparation » du génocide des Tutsis du Rwanda de 1994 et porte des « responsabilités lourdes et accablantes » dans la tragédie, selon les conclusions du rapport d'une commission d'historiens publié vendredi.

Ce rapport très attendu, remis au président Emmanuel Macron, pointe dans ses conclusions « la faillite de la France au Rwanda » entre 1990 et 1994, et son « aveuglement » face à la dérive génocidaire du régime « raciste, corrompu et violent » du président hutu Juvénal Habyarimana. Et ce, « en dépit des alertes lancées depuis Kigali, Kampala ou Paris », précisent les conclusions du rapport.