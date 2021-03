Mathieu van der Poel a dû se contenter de la 3e place au GP E3: «La meilleure possible aujourd’hui»

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a dû laisser le Français Florian Sénéchal le dépasser dans le sprint pour la 2e place vendredi à l’E3 d’Harelbeke. Le champion des Pays-Bas, ainsi que Wout van Aert et d’autres, ont lancé une contre-attaque sur Kasper Asgreen après que le Danois ait attaqué sur le Boigneberg. Dans la finale, Mathieu van der Poel a été contré par l’équipe Deceuninck-Quick Step lors de la deuxième attaque d’Asgreen.

« Une place sur le podium était l’objectif le plus élevé aujourd’hui. Je peux dire que l’homme le plus fort de la course a réussi aujourd’hui. Il a d’abord attaqué sur le Boigneberg et lorsqu’il a été repris, à 12 kilomètres de l’arrivée, il a accéléré à nouveau dans le final. Si vous pouvez faire tout cela, alors vous êtes vraiment bon », a admis Mathieu van der Poel.

« Personne ne s’attendait à ce qu’Asgreen reparte à cinq kilomètres de l’arrivée. Même s’il a montré l’année dernière à Kuurne-Bruxelles-Kuurne qu’il peut rouler seul devant. Bien sûr, il pouvait s’appuyer sur une équipe forte, mais c’est aussi leur mérite. Avec Wout van Aert, j’avais déjà fait beaucoup de travail. J’étais donc un peu cuit. Sur le Taaienberg, je me suis laissé glisser un peu trop loin. Puis les gars de Deceuninck-Quick.Step ont commencé à faire la course. J’ai dû faire un gros effort. Dans la contre-attaque sur Kasper Asgreen, nous n’avons pas eu beaucoup de soutien. Nous étions donc toujours bloqués à une demi-minute », rapporte Mathieu van der Poel.