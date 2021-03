100 millions d'euros de financement participatif dans les PME

Depuis 2012, Look&Fin met en relation virtuelle des investisseurs avec des PME qui sont à la recherche de financement pour leurs projets de développement. Le crowdlending est ouvert aux entreprises de toutes tailles et propose des crédits allant de 50.000 euros à 5 millions. Il propose des taux d'emprunt très attractifs pour les PME puisqu'elles peuvent obtenir des crédits à partir de 0,9% l'an. "Ceci est possible grâce aux nouveaux dispositifs régionaux mis en place par les trois Régions du pays (Winwinlening, prêt proxi et prêt coup de pouce). Dans cette période compliquée pour de nombreuses sociétés, le crowdlending permet ainsi de renforcer la solvabilité des entreprises."

Look&Fin, active en Belgique en France et au Luxembourg, estime que d'ici 24 mois, elle aura atteint la barre des 200 millions d'euros collectés. Quelque 80% des PME financées se trouvent en Belgique.

A ce jour, la plateforme a déjà reversé environ 55 millions d'euros aux prêteurs dont près de 10 millions d'euros d'intérêts.