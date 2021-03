GP E3 – Harelbeke: Wout van Aert désormais concentré sur Gand-Wevelgem

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a connu vendredi une crevaison au plus mauvais moment sur les routes de l’E3 Harelbeke, finalement remporté par le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step). Le Belge, aidé par ses équipiers dans un premier temps, a finalement pu revenir aux avant-postes à près de 70 km de la ligne.

« J’ai senti un peu avant le Taaienberg que j’avais un pneu plat. J’ai réussi à passer la bosse, mais j’ai ensuite dû attendre la voiture neutre pour changer de roue. Sinon ma course était finie », a expliqué le Belge, finalement 11e à 1 : 30 du Danois.

« J’ai pu revenir grâce à l’effort de mes équipiers, mais cela m’a coûté beaucoup d’énergie. C’est peut-être à cause de ça que j’ai été un peu court dans le Tiegemberg, quand Mathieu van der Poel et les autres ont accéléré. J’ai voulu revenir, mais je n’ai pas reçu assez de soutien. J’ai vu le groupe devant nous s’éloigner, j’ai su que c’était fini. Je me concentre désormais sur Gand-Wevelgem », a ponctué Wout van Aert.