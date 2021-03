Coronavirus - Comeos mécontent face aux mesures décrétées dans les commerces

La fédération du commerce et des services Comeos a manifesté vendredi son mécontentement face aux mesures décrétées par le comité de concertation. Celles-ci stipulent que seuls 50 clients sont autorisés dans les magasins, quelle que soit leur taille, et que les commerçants doivent également tenir un registre des membres du personnel ne pouvant pas télétravailler. "Quatre-vingt mille magasins qui sont déjà en difficulté vont maintenant perdre leur temps à cause de ces mesures qui n'ont aucun sens", fustige le patron de l'organisation, Dominique Michel, après la publication de l'arrêté ministériel.