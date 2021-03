Thibaut Georgin est le nouveau président de la SNCB

Le nom du nouveau président du conseil d’administration de la SNCB est connu. Il s’agit de Thibaut Georgin. C’est lui qui succédera au libéral Jean-Claude Fontinoy, qui occupait cette fonction depuis 2005. Les écologistes ont obtenu le poste et ont donc choisi cet ingénieur de gestion de 53 ans, suite à un appel du parti auprès de ses membres. Il a débuté sa carrière chez Unilever avant de diriger le marketing et les ventes de la Poste.

Consultant en stratégie d’entreprise au sein du cabinet Igneos, qu’il a fondé, administrateur de sociétés, il a exercé diverses autres fonctions de management et dirigé des missions de conseil dans des entreprises publiques et privées. Il a aussi assuré la présidence du Conseil d’administration de la Société publique de la gestion de l’eau en Wallonie de 2011 à 2016, avant de rejoindre Bruegel, l’autorité de régulation du gaz et de l’électricité, en mars 2020. Il enseigne à l’UNamur et à l’Ichec. Il est le fils de Jacques Georgin, militant écologiste assassiné par l’extrême droite en 1970.