La surprenante réponse de José Mourinho à ses détracteurs: «Personne n’irait débattre de la science spatiale avec des gars de la NASA» (vidéo)

José Mourinho a encore fait du José Mourinho ce vendredi, lors d’un événement organisé par un sponsor de Tottenham. En réponse aux critiques qui le visent en raison des résultats décevants cette saison, le Special One n’est pas passé par quatre chemins pour rappeler qu’il était l’un des meilleurs entraîneurs du monde. « Personne dans le monde n’irait débattre de la science spatiale avec des gars de la NASA. Mais les gens pensent pouvoir discuter de football avec l’un des managers les plus importants. C’est la beauté du football. Je m’y suis habitué. J’apprécie cela. Alors ça me va », a déclaré Mourinho.

« Honnêtement, je tire ma force de moi-même, des gens que j’aime et des gens qui m’aiment. Il y en a beaucoup que je ne connais pas. J’avais l’habitude de les appeler les ’Mourinistas’, car au Portugal, nous utilisons ‘ista’ à la fin du nom du club que nous aimons, pour exprimer notre soutien. Si vous êtes pour Mourinho, vous dites ’Mourinista’. J’ai tellement de ’Mourinistas’ dans le monde », a-t-il poursuivi dans des propos relayés par Football Daily.