Météo: retour de la pluie et du vent ce week-end

Durant la nuit de vendredi à samedi, une zone de pluie traversera le pays d’ouest en est. Sur les hauteurs ardennaises, quelques flocons pourront déjà se mêler à la pluie. A l’arrière, de l’air maritime polaire plus instable et plus froid envahira la Belgique par le littoral. Les températures descendront entre 0 degré sur les Hautes-Fagnes et 5 degrés le long du littoral. Le vent de sud-sud- ouest basculera entre l’ouest et le sud-ouest en restant modéré à assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h plus localement.

Samedi, des courants maritimes frais et instables détermineront notre temps. Des éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes donnant lieu à des averses ou des giboulées, localement intenses, et pouvant être accompagnées d’un coup de tonnerre.

Dimanche, le temps sera généralement sec et un peu plus doux avec un ciel partiellement à parfois très nuageux. Les maxima varieront entre 9 et 14 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h.