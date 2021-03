Panama Papers - Échec de l'enquête belge sur les Panama Papers

L'affaire avait démarré avec des perquisitions effectuées le 5 décembre 2017 au siège de Belfius à Bruxelles, dans la foulée de la divulgation des Panama Papers, rappelle le quotidien économique.

Quelques mois plus tôt, la presse avait expliqué comment de l'argent non déclaré de Belges avait été déposé sur des comptes chez Dexia Banque Internationale à Luxembourg (BIL), en le mettant au nom de boîtes postales logées à Panama et aux Iles Vierges britanniques.