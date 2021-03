Keylor Navas et Bryan Ruiz perdent leur procès en diffamation face à leur fédération

Keylor Navas, gardien du Paris SG et capitaine de l’équipe du Costa Rica, a perdu vendredi le procès en diffamation qu’il avait intenté contre des ex-dirigeants l’accusant d’avoir menacé de perdre des matches volontairement pour écarter un sélectionneur, mais a obtenu une compensation financière.

Navas et ses coéquipiers de sélection Bryan Ruiz, l’ancien joueur de La Gantoise, et Celso Borges avaient attaqué deux ex-dirigeants de la Fédération costaricienne de football, Adrian Gutierrez et Juan Carlos Roman, pour avoir déclaré dans une interview que les joueurs avaient menacé de perdre des matches afin de faire licencier le sélectionneur de l’équipe nationale, le Colombien Jorge Luis Pinto, en 2014.