Guerre commerciale USA-Chine - Biden veut rivaliser avec les nouvelles routes de la soie de Pékin

"Nous avons parlé de la Chine et de la compétition dans laquelle elle est engagée avec les nouvelles routes de la soie", a-t-il dit.

Les "nouvelles routes de la soie" sont des grands projets d'infrastructures financés par Pékin qui doivent relier la Chine à l'Europe en passant par l'Asie et l'Afrique. Mais ces projets pharaoniques inquiètent les rivaux régionaux de la Chine et les pays occidentaux qui y voient une manière pour Pékin d'augmenter son influence politique et économique.