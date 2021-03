Elise Mertens après sa qualification en 16e à Miami: «Contente de la manière dont j’ai renversé la situation»

Elise Mertens (WTA 17) est la seule Belge encore en lice au prestigieux tournoi ATP-WTA de Miami après trois journées à peine. Exemptée du premier tour en raison de son statut de tête de série N.16, la Limbourgeoise de 25 ans, a battu la Britannique Katie Boulter (WTA 319), 24 ans, 6-4, 6-1 non sans avoir eu à sauver une balle de 0-4 au premier set.

« J’ai été un peu lente au démarrage », a-t-elle commenté. « Je n’étais pas assez agressive et elle était assez solide. Je la connaissais bien. Nous nous sommes souvent croisées chez les juniors et je me rappelle l’avoir rencontrée à Wimbledon. Le quatrième jeu, pour revenir à 1-3, a été très important. Il m’a mis en selle. J’ai commencé à mieux servir et à rentrer plus dans le terrain. J’ai fini par gagner ce premier set et ensuite, j’ai nettement mieux joué et tout est devenu plus facile. Je suis contente de la manière dont j’ai pu renverser la situation. »

En double, en revanche, l’issue a été moins heureuse. En compagnie d’Aryna Sabalenka, avec qui elle a triomphé à l’Open d’Australie, Elise Mertens s’est inclinée 7-5, 7-5 contre la paire formée par deux anciennes nº1 mondiale en simple, la Roumaine Simona Halep et l’Allemande Angelique Kerber.