Judo: le Belge Sami Chouchi crée l’exploit et enlève son premier Grand Chelem à Tbilissi

Malheureusement pour Chouchi, ses belles performances en 2021, il a fini 3e à Tachkent aux dépens de Matthias, et son classement mondial qui va encore progresser avec son gain de 1000 points, ne lui permettent pas d’espérer aller aux Jeux de Tokyo cet été. L’unique place belge dans cette catégorie va revenir au N.1 mondial Matthias Casse, absent en Géorgie.

Sami Chouchi a remporté son premier tournoi dans la plus haute catégorie du judo, celle des Grand Chelem, samedi à Tbilissi en Géorgie. Le N.2 belge en moins de 81 kg, 19e mondial, a battu en finale en à peine 62 secondes l’Autrichien Shamil Borchashvili (IJF 25). Il a pourtant craint le pire. Après 12 secondes de combat, son adversaire pensait avoir réalisé l’ippon parfait. La vidéo le convertit en waza ari. Malgré ce début catastrophique, Chouchi n’a pas perdu confiance et il s’imposait sur un mouvement de jambes au sol qui laissait son adversaire groggy.

Samedi, le Schaerbeekois de 28 ans avait réussi l’exploit de battre en demi-finale par ippon le champion d’Europe en titre, qui combattait à domicile, le Géorgien Tato Grigalashvili après 2 : 58 de combat. Chouchi n’a fait aucun complexe face à l’homme en fort de la catégorie depuis un an. Outre son sacre européen, Grigalashvili, 21 ans, a remporté le tournoi du Grand Chelem de Dusseldörf (2020) et le Masters de Doha (2021). Chouchi l’a attaqué à plusieurs reprises avant de le surprendre en contre et de l’envoyer valser sur le dos.