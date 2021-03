Vaccination: plus de deux millions de doses attendues pour avril

D’ici au 26 avril, ce sont 2.135.770 vaccins qui doivent être livrés en Belgique. Pour la première fois, la Task Force Vaccination a publié ce samedi des chiffres précis sur ce qui va pouvoir être utilisé le mois prochain dans les centres de vaccination. L’occasion aussi de mieux expliquer qu’il n’y a pas 600.000 doses de vaccins qui « dorment dans les frigos », comme la rumeur le laisse entendre, mais tout au plus 160.000 doses, essentiellement pour assurer la deuxième dose de Moderna et pour contrer les livraisons fluctuantes d’AstraZeneca.

La bonne nouvelle vient essentiellement du vaccin Pfizer/BioNTech qui va, dès le 5 avril, quasiment doubler ses livraisons à 267.930 unités, puis à 269.100 unités par semaine. On y ajoutera aussi que le vaccin Johnson&Johnson est attendu le 12 avril, avec 36.000 doses, et le 26 avril avec 62.400 doses. Un vaccin qui ne nécessite qu’une seule dose.

Du côté de Moderna, aucune planification n’a été communiquée. Et même quand on attend les livraisons, elles arrivent parfois en retard, comme celle de 96.000 doses attendues ce lundi 22 mars et qui ne sont arrivées que vendredi 26 mars. Quand on sait qu’il faut de trois à cinq jours pour que les vaccins arrivent effectivement dans les centres de vaccination, on comprendra que ces mêmes centres attendent d’être réellement livrés pour ouvrir les heures de vaccination. Enfin, les livraisons d’AstraZeneca vont chuter considérablement, en passant de 259.200 doses ce lundi, à 66.000 le 5 avril. Cela va augmenter légèrement de semaine en semaine, mais il faudra attendre le 26 avril pour que soit livré un stock important de 294.000 doses.