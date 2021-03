Tour de Catalogne: Peter Sagan s’adjuge la 6e étape, Adam Yates toujours solide leader

Le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) a remporté au sprint la 6e et avant-dernière étape du Tour de Catalogne cycliste (WorldTour) disputée sur 194km entre Tarragone et Mataro samedi. Le Britannique Adam Yates (INEOS Grenadiers) conserve la tête du classement général à la veille de l’arrivée à Barcelone.

Peter Sagan s’adjuge ainsi la 115e victoire de sa carrière et réussit la gageure de remporter un succès chaque année depuis 2010. Le Slovaque, 31 ans, s’est montré le plus puissant au sprint pour devancer le Sud-Africain Daryl Impey (Israël Start-Up Nation) et le Colombien Juan Sebastian Molano (EAU Team Emirates). Maxim Van Gils (Lotto Soudal), 21 ans, premier Belge est 10e.