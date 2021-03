Lukaku a marqué 27 buts en sélection depuis 2018: un seul autre joueur a fait aussi bien que l’attaquant de l’Inter

Chaque pays possède un symbole, un monument qui le représente et le rend unique. En Egypte, ce sont les Pyramides de Giza, et tout le monde visualise la Sagrada Familia en Espagne qui a une architecture magnifique ? Mais parmi tous ces monuments d'exception, lequel est le plus beau ? C'est ce que le site Roofingmegastore a tenté de découvrir en dévoilant son top 50 des plus beaux monuments du monde.