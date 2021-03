Gand-Wevelgem: Sam Bennett, un épouvantail dans les Flanders Fields

Dans son jardin, Patrick Lefevere reste pourtant prudent : neuf ans déjà qu’un de ses coureurs n’a plus levé les bras à Wevelgem (Boonen en 2012), séquence étonnamment longue pour l’équipe la plus prolifique du peloton mondial (13 victoires déjà cette saison). Mais la forme des Stybar, Morkov, Lampaert, outre celle de Bennett, paraît si aiguisée que la confiance est le sentiment qui prédomine au cœur du Wolfpack.

Comme l’automne dernier, lors du succès jusqu’au-boutiste de l’ancien champion du Monde Mads Pedersen, la bataille flandrienne prévue entre Ypres et Wevelgem sera ce dimanche circonscrite par les barrières de la prudence sanitaire. Pas question de s’aventurer de l’autre côté de la frontière française (faut-il rappeler que les Hauts-de-France sont en zone rouge, ce qui fragilise d’ailleurs sacrément la tenue de Paris-Roubaix, décision imminente), les flahutes resteront sur le sol belge, ferraillant entre les monts pavés dont l’emblématique Kemmel (à escalader à deux reprises), les chemins poussiéreux des Plugstreets (dans les environs de Comines-Warneton) et les Moeren, ces espaces tutoyant les polders où le vent (toutefois annoncé modéré ce dimanche) s’engouffre sans crier gare. Épreuve pour hommes solides sous la couenne, qui ont la faculté de rester rapides au bout de 250 bornes usantes, Gand-Wevelgem ne tolère pas de moment de faiblesse et n’aime pas les surprises (Tom Boonen et Peter Sagan en sont les derniers triples lauréats, tout est dit).

En l’absence de Mathieu van der Poel (petit break avant A Travers les Flandres et le Ronde), Peter Sagan (qui a gagné l’étape du Tour de Catalogne ce samedi) ou Fernando Gaviria (fracture du poignet vendredi sur l’E3), l’opposition est incarnée par Wout van Aert (même s’il a affiché quelques limites dans la finale vendredi), par le binôme d’Alpecin Tim Merlier/Jasper Philipsen (2e à La Panne), par celui d’AG2R-Citroën Greg Van Avermaet/Oliver Naesen et, surtout, par un team Trek-Segafredo solide et relax (Jasper Stuyven a remporté la Primavera il y a huit jours, Mads Pedersen est tenant du titre et a déjà gagné à Kuurne cette année). À surveiller aussi, les autres anciens vainqueurs Alexander Kristoff (2019) et John Degenkolb (2014).