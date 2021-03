Joachim Löw, le sélectionneur allemand, contre un boycott du Mondial au Qatar: «Ça n’aidera personne»

Le lendemain, la fédération allemande (DFB) a publié une vidéo sur les coulisses de cette action. Une initiative critiquée sur les réseaux sociaux pour son côté «marketing» et parce qu’on lui reproche de diluer les protestations légitimes sur les conditions subies par les travailleurs au Qatar, le pays hôye du Mondial. Les critiques pointaient aussi que les joueurs du Bayern Manuel Neuer et Leroy Sané, que l’on voit dans la vidéo, se rendent régulièrement au Qatar pour s’entraîner et pour promouvoir Qatar’s airline.

Selon Löw, l’idée que les joueurs se fassent utiliser à des fins marketing sur un tel sujet était fausse. «Je sais que nos joueurs incarnent ces valeurs pour tout ce qui se passe en dehors du terrain et dans le monde.»

Le gouvernement allemand a lui félicité les joueurs pour cette action. La FIFA a annoncé qu’elle n’entamera aucune procédure disciplinaire à l’encontre de la ’Mannschaft’. Elle avait agi de la même manière avec la Norvège, première nation à envoyer un message au Qatar. Mercredi, les joueurs norvégiens portaient un t-shirt «Human Rights - on and off the pitch» ("Droits humains, sur et en dehors du terrain)» avant le match contre Gibraltar. Dans le passé, la FIFA ne tolérait pas les expressions politiques pendant les matchs, mais elle est devenue indulgente ces derniers temps, autorisant également les joueurs à s’agenouiller pour protester contre la discrimination raciale et l’injustice.

Samedi, les joueurs des Pays-Bas ont également mené une action symbolique de soutien aux migrants travaillant à la construction des stades de la Coupe du monde. Avant le match contre la Lettonie, les ’Oranje’ sont montés sur la pelouse de l’Arena Johan Cruyff vêtus d’un tee-shirt noir portant la mention «Football supports CHANGE» (Le football soutient le CHANGEMENT).

Le Danemark a lui aussi annoncé que ses joueurs organiseront une mobilisation, sans en dévoiler, la forme, lors du match de qualification les opposant à la Moldavie, dimanche à Herning.

Selon une enquête du quotidien britannique The Guardian, 6.500 travailleurs migrants en provenance de pays asiatiques sont décédés au Qatar depuis que le pays a reçu l’organisation de la Coupe du monde, en 2010.

Le Qatar a déclaré que des réformes ont été et sont mises en places et que les décès ne sont pas excessifs compte tenu de l’importance de la main-d’?uvre en provenance de ces pays.

Cette semaine, l’organisation de défense des droits humains Amnesty International a exhorté la FIFA à faire pression sur le Qatar, sans toutefois soutenir un boycott.