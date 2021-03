Tour de Catalogne: Peter Sagan «heureux de gagner» après deux mois difficiles

Peter Sagan a ajouté une 115e victoire à son palmarès, la première cette saison. Le Slovaque de la formation BORA-hansgrohe, 31 ans, réussit ainsi à aligner, au moins, un succès chaque saison depuis 2010. Puissant dans le sprint final de la 6e étape du Tour de Catalogne samedi à Mataro, le triple champion du monde s’est dit très heureux de gagner après deux derniers mois difficiles.

« On espérait un peu s’imposer aujourd’hui, on avait prévu d’essayer de contrôler la course depuis le départ et je dois dire vraiment merci à toute mon équipe », s’est réjoui Peter Sagan à l’interview d’après-course. « C’était dur et rapide, mais l’équipe a contrôlé du début jusqu’à la fin. La course est assez difficile depuis le début. Après Tirreno et Milan-Sanremo, je suis ici sans pause et je suis un peu fatigué, mais je suis très heureux de cette victoire. C’est un bon début de saison surtout après ce que j’ai vécu ces deux derniers mois avant de venir ici. Ce n’était pas facile, mais maintenant c’est bien. Demain, c’est encore une étape rapide, plus courte, on verra, mais c’est maintenant à l’équipe du classement général (INEOS-Grenadiers, ndlr) de contrôler la course. »

Peter Sagan avait repris sa saison à Tirreno-Adriatico le 10 mars enchaînant avec la Primavera et le Tour de Catalogne. Le Slovaque avait contracté le coronavirus en stage en Espagne début février, se mettant ensuite en retard dans sa préparation.