5000 supporters présents en tribune pour le match entre les Pays-Bas et la Lettonie (photos et vidéos)

Les Oranje, très offensifs, ont longtemps buté sur la défense balte jusqu’au premier but signé Steven Berghuis d’une frappe décroisée du gauche (32e).

Avant ce bijou du joueur de Feyenoord, les hommes de Frank de Boer avaient fait le siège du but défendu par Roberts Ozols mais les tentatives de Memphis Depay (6e, 8e, 10e) et de Davy Klaassen (27e) avaient toutes échoué, à l’instar ensuite d’une reprise de la tête de Luuk de Jong qui trouvait le cadre du but letton (40e).