Formule 1: pour Lewis Hamilton, le nouveau règlement «a pour but de faire régresser» Mercedes

« Ce n’est un secret pour personne que ces changements ont pour but de nous faire régresser. Mais ce n’est pas grave, nous aimons les défis et nous ne regardons pas ces choses négativement, nous allons juste continuer à travailler dur pour faire de notre mieux », a indiqué le tenant du titre en conférence de presse après les qualifications samedi.

Et pour le moment, Red Bull semble s’en tirer mieux que Mercedes, dont les pilotes Hamilton et Valtteri Bottas partiront 2e et 3e dimanche. « L’écart (avec Red Bull) est clairement plus serré que ce que nous attendions. Je pense que c’est un très bon pas en avant pour nous. Nous pensions (après les essais hivernaux, ndlr) que nous allions avoir le double de l’écart que vous voyez aujourd’hui (+0.388) et cela est dû à un travail vraiment fantastique des hommes et des femmes de l’usine », a applaudi Hamilton.

Verstappen, qui a obtenu la quatrième pole de sa carrière, pointe lui « plusieurs facteurs » pour expliquer son excellente performance.

Avoir une assiette penchée vers l’avant, ce qui semble favoriser Red Bull cette année, est « notre philosophie depuis longtemps ».

« Mais je pense aussi que du côté du moteur, Honda a travaillé très dur pour l’améliorer et ils ont fait un excellent travail », a-t-il dit, alors que le motoriste japonais attaque sa dernière année avant de se retirer de la F1.