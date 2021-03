Le véganisme c’est plus qu’un régime, c’est un mode de vie. Mais ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation peut aussi s’avérer contraignant. Heureusement, la tendance émerge un peu partout en Europe et outre Atlantique et les bonnes adresses pour les végétariens et les végans ne cessent de fleurir. Voici le top des villes vegan-friendly.