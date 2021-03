Roberto Martinez après le partage des Diables rouges en République tchèque: «Je pense que le match nul est assez logique»

Interrogé au micro de VTM après le match nul des Diables rouges en République tchèque, Roberto Martinez a affiché un sentiment mitigé quant à la performance de ses joueurs. « On n’était pas vraiment à notre niveau aujourd’hui, c’est mon premier sentiment. On n’a pas réussi à trouver notre jeu, on n’a pas su contrôler le ballon comme on le voulait et on a donc dû montrer un autre aspect de notre jeu. On a fait face à un adversaire très bon en reconversion, et je suis content de la manière dont on a su tenir en défense. On a cependant perdu beaucoup de ballons très simples trop rapidement, mais on s’est tout de même créé quelques occasions donc je pense que le match nul est assez logique », a résumé le sélectionneur de la Belgique, avant d’expliquer qu’il ferait tourner son effectif contre la Biélorussie mardi.

« Il y avait beaucoup d’implication chez les joueurs. Maintenant, on va devoir faire tourner pour le troisième match (face à la Biélorussie, mardi), notamment sur les positions offensives. Peu de joueurs devraient disputer les trois rencontres, on va devoir mettre de la fraîcheur dans le match de mardi. »