Qualifications Mondial 2022: exploit du Luxembourg, victorieux en Irlande (vidéo)

La tâche s’annonce autrement plus ardue lors de la troisième journée, mardi, pour le Luxembourg de Luc Holtz qui recevra le Portugal, auteur du match nul 2-2 en Serbie samedi, après avoir battu l’Azerbaïdjan à domicile 1-0 lors de la première journée.

Le Luxembourg n’avait plus gagné depuis quatre matches (trois nuls, une défaite) et sa victoire 2-1 au Monténégro en Ligue des Nations en octobre 2020, année qui l’aura vu également s’imposer contre Chypre et l’Azerbaïdjan, petit poucet du groupe A (108e au classement Fifa).

En Irlande, l’équipe du Grand-Duché a obtenu la deuxième victoire de son histoire à l’extérieur en qualifications pour une Coupe du monde, après sa victoire en Suisse en 2008.

Le 3 septembre 2017, en qualifications pour la Coupe du monde 2018, le Luxembourg avait réussi un autre exploit: un match nul 0-0 contre la France à Paris.

Entre 2006 et 2018 ce petit pays de 600.000 habitants est passé de la 195e à la 82e place au classement Fifa, et pointait avant le match de samedi à la 98 place.

Plus rien ne va en revanche pour l’Irlande (43e au classement Fifa) qui reste sur une affligeante série de sept défaites et quatre nuls toutes compétitions confondues. Sa dernière victoire remonte au 14 novembre 2019, contre la Nouvelle-Zélande (3-1) en amical à Dublin.

La dernière opposition entre le Luxembourg et l’Irlande remontait aux qualifications de l’Euro-88, avec victoire des Irlandais à l’aller au Luxembourg (2-0) et au retour (2-1).