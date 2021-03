Gand-Wevelgem: 25 coureurs dans le groupe de tête, dont van Aert et Bennett (direct)

La 83e édition de Gand-Wevelgem (WorldTour) se tient ce dimanche. Comme l’an passé, l’épreuve ne traversera pas la France, le coronavirus obligeant les organisateurs à modifier leur parcours. L’épine dorsale n’a cependant pas changé, avec le double passage du Mont Kemmel, les Plugstreets et les Moëres. L’équipe Deceuninck-Quick Step visera un troisième succès en une semaine, mais peut s’attendre à une opposition revancharde, bien qu’amputée de Trek-Segafredo, l’équipe du tenant du titre Mads Pedersen, qui s’est retirée soir samedi en raison de cas de coronavirus dans l’équipe.

Le peloton s’élancera à 10h00 depuis la Porte de Menin pour une course de 254 kilomètres. Le passage des Moëres se situe après 100 km de course. La première ascension, le Scherpenberg, attendra les coureurs au km 156. Le premier passage du Mont Kemmel suivra au km 169, le second au km 220. Il restera alors 34 kilomètres à parcourir avant de connaître le successeur de Mads Pedersen.