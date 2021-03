Coronavirus en France: les confidences d’Emmanuel Macron sur de nouvelles mesures (carte interactive)

Depuis vendredi minuit, trois départements - le Rhône, l’Aube et la Nièvre - sont soumis aux mesures de restrictions déjà en vigueur dans 16 autres, dont Paris et sa région. Au programme: pas de déplacements à plus de 10 km sans dérogation, pas de sortie du territoire sans motif impérieux, commerces fermés et demi-classes en lycée.

Face à une situation épidémique «critique» les autorités ont intensifié samedi les contrôles pour faire respecter l’interdiction de se déplacer, tandis que les appels se multiplient pour des restrictions beaucoup plus strictes et un élargissement de la campagne de vaccination.

"Rien n'est décidé", assure Emmanuel Macron dans le Journal du Dimanche. "Pour les jours qui viennent, nous allons regarder l'efficacité des mesures de freinage et nous prendrons si nécessaire celles qui s'imposent. Mais à cette heure rien n'est décidé", souligne le président français.

Macron a également défendu son choix de ne pas avoir reconfiné fin janvier. "L'unanimité scientifique n'a jamais été au rendez-vous. Et parfois, les faits du lendemain viennent contrecarrer les certitudes de la veille. Certains nous disaient : "En février, vous allez prendre le mur". On ne s'est pas pris le mur. On a pris des mesures proportionnées à la situation."

Concernant les établissements scolaires, le chef de l'Etat répète que "la fermeture complète des écoles ne saurait être un tabou, mais elle doit demeurer un dernier recours et une mesure limitée au maximum dans le temps."

Alors que la France aura "de plus en plus de doses" de vaccin, Emmanuel Macron mise sur "des mégacentres " pour remplir les objectifs de l'exécutif : dix millions de Français vaccinés mi-avril, 20 millions mi-mai, 30 millions mi-juin. Il assure être en mesure de tenir son engagement de "proposer un vaccin à tous les adultes qui le souhaitent avant la fin de l'été".

Le chef de l'Etat se dit ainsi persuadé que "dans quelques semaines, on aura totalement rattrapé les Britanniques". Le Royaume-Uni a administré près de 30 millions de premières doses de vaccin, contre 7,5 millions à la France. Mais l'écart est nettement moins grand s'agissant du nombre de personnes ayant déjà reçu leur seconde injection.

Le gouvernement freine des quatre fers avant de donner un tour de vis supplémentaire malgré une montée de l’épidémie laissant le pays dans une situation «critique» selon les mots du Premier ministre Jean Castex.

«Pour les jours qui viennent, nous allons regarder m’efficacité des mesures de freinage et nous prendrons si nécessaire celles qui s’imposent. Mais à cette heure rien n’est décidé», a déclaré Emmanuel Macron au JDD, dans un entretien réalisé vendredi.

Le président de la République, qui a refusé tout mea culpa après son refus de confiner le pays en janvier malgré les prévisions des experts, avait indiqué que les semaines à venir seraient «difficiles».

Faire le tri

Une quarantaine de directeurs médicaux de crise de l’AP-HP disent se préparer à devoir «faire un tri des patients» pour faire face à la troisième vague de Covid-19 qui submerge la région parisienne.

Un conseil de défense doit se tenir mercredi pour décider d’un éventuel durcissement des sanctions.

Dans ce contexte, le débat sur un nouveau report des élections régionales et départementales prévues les 13 et 20 juin est relancé. L’exécutif a indiqué qu’il allait se conformer «strictement» à l’avis du conseil scientifique, qui doit en principe remettre ses recommandations dimanche à Matignon.

Car le scénario anticipé dès janvier par les épidémiologistes s’est révélé exact: l’épidémie a progressé quasiment partout en France en mars, poussée par le variant anglais, jugé plus contagieux et plus virulent.

Il faudrait un confinement «au minimum (d’)un mois à partir de ce weekend», selon l’un d’eux, Eric D’Ortenzio, cité samedi dans les colonnes du journal Le Parisien.

Objectif: retrouver un taux d’incidence en deçà de 5.000 nouveaux cas par jour, le seuil fixé par Emmanuel Macron en novembre.

Le nombre de malades en réanimation s’élevait samedi soir à 4.791, frisant le pic de la deuxième vague à l’automne (4.903). La barre des 200.000 nouveaux cas hebdomadaires de contaminations a été franchie la veille. Au total, 94.492 personnes sont mortes depuis le début de l’épidémie.