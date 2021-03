Cristiano Ronaldo furieux après son but injustement refusé: «Le sentiment que toute une nation est lésée» (vidéo)

Le Portugal a dû se contenter du match nul en Serbie (2-2) ce samedi en éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. La rencontre aurait pu tourner en faveur des champions d’Europe en titre au bout du temps additionnel avec un but refusé à Cristiano Ronaldo. Et c’est bien ce fait de match qui retient l’attention puisque le but a été injustement annulé par l’arbitre.

L’attaquant portugais avait jeté son brassard de capitaine, frustré de voir sa réalisation refusée alors qu’elle avait bien passé la ligne. À l’issue de la rencontre, il s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

« Être capitaine de l’équipe nationale du Portugal est l’une des plus grandes fiertés et l’un des plus grands privilèges de ma vie », a expliqué CR7 sur Instagram. « Je donne et je donnerai toujours tout pour mon pays, cela ne changera jamais. Mais il y a des moments difficiles à gérer, surtout lorsque nous avons le sentiment que toute une nation est lésée. »