Trains vers la Côte: ce qu’il faut savoir sur la «règle de la fenêtre»

L’arrêté ministériel publié ce vendredi indique que les passagers de plus de 12 ans doivent s’asseoir près de la fenêtre sur des lignes spécifiques, dans des directions spécifiques et à des jours spécifiques. Qu’en est-il ?

« La règle est en vigueur à partir du 3 avril, uniquement les jours où il n’y a pas d’école », explique le ministre de la mobilité Georges Gilkinet (Ecolo). « Concrètement, il s’agit des vacances de Pâques et du week-end des 24 et 25 avril ».

Dans une seule direction

La raison qui a poussé à ce que la règle ne soit d’application que dans un sens est que « le départ est plus étalé, mais le retour est plus concentré sur quelques heures, entre 18h00 et 20h00 », précise le ministre Gilkinet à nos confrères du Nieuwsblad. « Nous voulons éviter les énormes embouteillages dans les stations côtières. »

Il évoque notamment les tensions que peuvent provoquer les départs de trains à moitié vides, comme cela a pu se passer cet été. Concrètement, la mise en place de cette mesure sera discutée lundi par la SNCB et les bourgmestres des communes de la Côte. S’il n’y a plus de place, la SNCB n’a pas pour intention d’ajouter des trains supplémentaires.