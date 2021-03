Coronavirus: 292 nouvelles admissions en 24 heures, une première depuis novembre (infographie)

Les chiffres du jour nous font part d’une mauvaise nouvelle : 292 nouvelles admissions ont été notifiées par les hôpitaux en 24h. Or, on n'avait plus vu ça depuis novembre.

La courbe d'occupation des lits de soins intensifs illustre aujourd'hui le plus clairement que la Belgique doit faire face à une troisième vague covid. Bien que la physionomie de ce début de vague est différente des deux précédentes.