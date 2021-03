Van Ranst: «Je pense qu’on pourra voyager cet été»

« Avec les vaccins qui arrivent maintenant, on n’aura pas d’accélération exponentielle. On doit être vraiment prudents, parce que d’aller de 5.000 hospistalisations à 20.000, ça peut ne prendre que quelques semaines », explique-t-il.

Le virologue flamand Marc Van Ranst s’est exprimé ce dimanche dans l’émission de RTL « C’est pas tous les jours dimanche ». Alors que les chiffres de l’épidémie sont à la hausse, Marc Van Ranst estime qu’il faudra suivre les mesures prises par le gouvernement encore un certain temps.

En ce qui concerne l’ouverture de l’Horeca, Marc Van Ranst reste évasif. « Je pense qu’avancer des dates est très difficile. On doit vraiment fixer des chiffres, sur le nombre d’hospitalisations, par exemple. C’est presque impossible de fixer une date. »

« Je ne pense pas qu’on puisse se fixer sur les dates, c’est dangereux. On ne peut pas dire que les chiffres seront bons le 1er mai. Ca reste possible, mais pas plus que ça ».