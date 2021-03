Une journaliste de France 3 violemment agressée lors d’un tournage

Après l'agression physique d'une journaliste de France 3 lors d'un tournage ce matin aux Vans en Ardèche, la Direction du Réseau F3 et la Direction de l'information de France TV condamnent cette nouvelle atteinte grave à la liberté d'informer », communique François Desnoyers, directeur du réseau régional de France 3.

« Nos collègue journaliste de France 3 Rhône-Alpes a été violemment agressée samedi 27 mars au matin, alors qu'elle s'apprêtait à réaliser une interview sur le marché des Vans (Ardèche) », expliquent nos confrères de France 3.

Ils expliquent que la journaliste faisait son travail de journaliste, sur l'espace public. Au moment où elle allait interviewer interviewer une personne sur le marché du village, un homme est arrivé et s'est mis à crier "vous n'avez pas honte de leur répondre?" Il a ensuite frappé la caméra. La personne souffre de blessures au nez et au menton. Elle et sa collègue rédactrice sont en état de choc.