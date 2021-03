L’ouverture de l’horeca le 1er mai? «Nous travaillons avec cette date en vue», affirme De Croo

Le Premier ministre, Alexander De Croo était l’invité de « C’est pas tous les jours dimanche » sur RTL. Il a notamment expliqué qu’avec 700 lits de soins intensifs occupés, la Belgique arriverait bientôt à devoir faire des choix entre les différents patients.

« Il y a deux endroits où il y a beaucoup de contaminations : le lieu de travail et les écoles. On voit qu’entre 0 et 20 ans, le taux de positivité a beaucoup augmenté. C’est dommage, je préfère aussi quand mes enfants sont à l’école. Si on voit que c’est un endroit dangereux, on n’a pas le choix ». « Une semaine de vacances supplémentaire va aider énormément la lutte contre l’épidémie », a déclaré le Premier ministre dans De Zevende Dag.