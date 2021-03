Le navire bloqué dans le canal de Suez a bougé pour la première fois (photos)

Le porte-conteneurs de 400 mètres de long immobilisé en travers du canal de Suez pour la sixième journée consécutive dimanche a résisté aux dernières tentatives de renflouement, mais une marée haute attendue en soirée pourrait faciliter la tâche des sauveteurs.

De nouvelles opérations se préparent pour renflouer l’Ever Given – plus de 220.000 tonnes – coincé depuis mardi en diagonale du canal, bloquant complètement cette voie d’eau d’environ 300 mètres de large parmi les plus fréquentées du monde.