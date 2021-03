Abonnement Stib à 12 euros : «Une recette de la gauche qui met à mal le développement économique de Bruxelles», selon le MR

À partir du 1er juillet prochain, les abonnements annuels Stib de tous les élèves et étudiant(e)s ne coûteront plus que 12 euros par an. Pour les jeunes Bruxellois de 18 à 24 ans (hors statut étudiant), cette mesure entrera en vigueur dès février 2022, a annoncé dimanche le gouvernement bruxellois. L’objectif affiché de la mesure est de rendre les transports publics encore plus accessibles.

> Bruxelles: l’abonnement Stib à 12 euros pour les élèves et étudiants dès juillet