Gand-Wevelgem: généreux dans l’effort, Sam Bennett vomit en pleine course (vidéos)

À 17 km de l’arrivée de la 83e édition de Gand-Wevelgem, une nouvelle accélération de Van Hooydonck dans le groupe de tête éliminait Bennett et Van Poppel. Sept coureurs se disputaient donc la victoire au sprint. Van Aert émergeait pour décrocher le 20e succès de sa carrière, le troisième de la saison après deux étapes de Tirreno-Adriatico.

On retiendra également de cette course un moment pour le moins étonnant. Généreux dans l’effort, Sam Bennett a vomi en pleine course. C’est à ce moment qu’il a dû laisser filer le groupe de tête…