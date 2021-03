Un millier de personnes manifestent contre les mesures covid à Liège (vidéos)

Ambiance détendue

L’action avait pour objectif de défendre la démocratie et de mettre en avant le citoyen pour qu’il puisse s’exprimer afin d’augmenter la représentativité dans les décisions. Au programme, de la musique accompagnée de discours de citoyens. Vers 14h30, un appel a été lancé au monde politique pour qu’il se rende sur place et vienne échanger avec les citoyens. L’ambiance était détendue et festive.