Playdowns de hockey: très bonne opération du Daring à Namur

Namur – Daring : 0-4. Les Molenbeekois ont pris 3 points importants lors de leur déplacement sur les hauteurs de Namur. Ils ont livré un bon match et ils ont surtout fait preuve d’un réalisme à toute épreuve dans le cercle adverse. L’équipe locale a semblé fatiguée et ne s’est montrée réellement dangereuse qu’en toute fin de rencontre lorsqu’elle est passée en défense individuelle. C’est le capitaine Alexandre Van Linthoudt qui a été le premier à trouver le chemin des filets sur le 3e penalty des visiteurs. Après la pause, les Bruxellois ont, ensuite, conforté leur domination sur les échanges en marquant 2 fois via Julian Montone en moins de 3 minutes, d’abord sur une nouvelle phase de penalty très efficace puis sur un tir en revers puissant. À la 51e minute, Joaquin Coelho plaçait la dernière banderille. L’équipe locale tentait bien de sauver l’honneur mais les 2 p.c. obtenus dans les dernières minutes ne trouvaient pas leur cible. Ce 2e succès du Daring acquis face à Namur permet aux hommes de Xavier Telechea de prendre la 3e place et de passer l’Antwerp au classement alors qu’il reste encore 5 rencontres à disputer pour le maintien.

Antwerp – Braxgata : 0-5. La logique a été respectée du côté de Sint-Job-In’t-Goor puisque les visiteurs n’ont pas éprouvé trop de difficultés à venir à bout de leurs adversaires du jour. Le Brax a pu compter sur son défenseur central international, Loïck Luypaert pour prendre l’ascendant puisqu’il a inscrit 4 buts (3 p.c. et 1 stroke). Tanguy Clément a ensuite fixé le score final à la 63e minute.

Herakles – Old Club : 5-1. Les Lierrois sont toujours en tête des playdowns après avoir remporté une 3e victoire en 5 rencontres. Dès la 3e minute de jeu, Amaury Keusters montrait le chemin à suivre à ses partenaires. Nick Haig doublait l’avance des Anversois avant la pause avant qu’Amaury Keusters ne frappe, à nouveau, à 2 reprises (46e et 57e). Anthony Van Stratum avait, de son côté, inscrit le numéro 4. À la 61e minute, Maxime Lectius sauvait l’honneur pour les visiteurs.